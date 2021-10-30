Для тих, хто встав не з тієї ноги: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 66
- Хто старший за віком: людина чи мавпа?
- Звичайно, мавпа, бо дідусь на неї схожий більше, ніж тато!
- Пиво у вашому барі, на відміну від конкурентів, не подорожчало ні на копійку. Розкрийте нам формулу успіху!
- H2O.
- Вовчику, де тебе носить? Урок розпочався 10 хвилин тому! Ти не чув?
- Дзвінок для вчителя, Маріє Іванівно!
- Ти чого такий сумний?
- Та фільм ніяк докачати не можу.
- Та ну тобі, дивись, у тебе на екрані напис — завантажено 99%. Радіти треба!
- Перші п’ять годин після появи цього напису я радів…
Секретарка:
- Шефе, у мене дві новини: хороша та погана.
- Давайте спершу хорошу.
- Шефе, ви не страждаєте на безпліддя!