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Для тих, хто встав не з тієї ноги: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Для тих, хто встав не з тієї ноги: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися

Смішні прикольчики, які зроблять ваш ранок трохи веселішим і яскравішим

- Хто старший за віком: людина чи мавпа?

- Звичайно, мавпа, бо дідусь на неї схожий більше, ніж тато!

- Пиво у вашому барі, на відміну від конкурентів, не подорожчало ні на копійку. Розкрийте нам формулу успіху!

- H2O.

- Вовчику, де тебе носить? Урок розпочався 10 хвилин тому! Ти не чув?

- Дзвінок для вчителя, Маріє Іванівно!

- Ти чого такий сумний?

- Та фільм ніяк докачати не можу.

- Та ну тобі, дивись, у тебе на екрані напис — завантажено 99%. Радіти треба!

- Перші п’ять годин після появи цього напису я радів…

Секретарка:

- Шефе, у мене дві новини: хороша та погана.

- Давайте спершу хорошу.

- Шефе, ви не страждаєте на безпліддя!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти