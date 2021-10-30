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І зовсім не Хелловін, а гарбузовий спас: гуморні анекдоти до свята

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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І зовсім не Хелловін, а гарбузовий спас: гуморні анекдоти до свята Новина оновлена 30 жовтня 2021, 10:58

Підніміть собі настрій до свята Хелловіну, яке у світі відзначається 31 жовтня

При вході в магазин іграшок маленькій дівчинці з татом несподівано зустрічається піп з довгим волоссям, рясою і з великим хрестом.

- Тату, а що, сьогодні Хелловін?

- Люба, давай запросимо твоїх подруг на Хелловін-паті.

- Ти ж казав, що вони страшні!

- Так це саме те!

Найбільше Хелловіном обурюються ті, хто щовесни ходить на цвинтар поїсти і випити.

Для маскараду на Хелловін дівчина в магазині вибирає костюм.

- А костюм русалки скільки коштує?

- 4 тисячі.

- Дорого! А костюм кажана?

- 2 тисячі.

- Теж дорого, а от цей костюм Баби Яги?

- Дівчино, це дзеркало…

— А що таке Хелловін?

— Ну, це коли всі відьми, кікімори, русалки збираються разом і влаштовують Шабаш.

— Ось тільки не треба плутати Хелловін та 8 Березня!

Теги:
#Жарти #Гумор #Хеллоуїн #Анекдоти