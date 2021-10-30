І зовсім не Хелловін, а гарбузовий спас: гуморні анекдоти до свята
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При вході в магазин іграшок маленькій дівчинці з татом несподівано зустрічається піп з довгим волоссям, рясою і з великим хрестом.
- Тату, а що, сьогодні Хелловін?
- Люба, давай запросимо твоїх подруг на Хелловін-паті.
- Ти ж казав, що вони страшні!
- Так це саме те!
Найбільше Хелловіном обурюються ті, хто щовесни ходить на цвинтар поїсти і випити.
Для маскараду на Хелловін дівчина в магазині вибирає костюм.
- А костюм русалки скільки коштує?
- 4 тисячі.
- Дорого! А костюм кажана?
- 2 тисячі.
- Теж дорого, а от цей костюм Баби Яги?
- Дівчино, це дзеркало…
— А що таке Хелловін?
— Ну, це коли всі відьми, кікімори, русалки збираються разом і влаштовують Шабаш.
— Ось тільки не треба плутати Хелловін та 8 Березня!