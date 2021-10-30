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Читаємо, посміхаємося, сміємося: прикольні вечірні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Читаємо, посміхаємося, сміємося: прикольні вечірні жарти

Свіжі анекдоти для гарного настрою на цілий вечір

- Беррімор, я — останній нащадок зі свого старовинного роду.

- Не засмучуйтесь, сер, як тільки ви помрете, вони одразу з’являться.

Донька приходить додому, на кухні записка "Донечко, борщ у каструлі. Мама".

Зверху ще одна: "Донечко, вибач, роллтон у холодильнику. Тато".

У світі повним-повнісінько екстрасенсів, провісників, чаклунів, шаманів, ведунів і знахарів.

І хоч би одна падла до 2020 року про ковід обмовилася б…

- Алло, служба порятунку? Дзвонять із психіатричної лікарні. У нас утік хворий.

- Який він із себе?

- Лисий і кудлатий.

- Як таке може бути?

- Я ж сказала, він не-нор-мальний.

Справжнього чоловіка не зломить війна, біль чи тяжка праця! Лише нежить може перетворити його на примхливу, беззахисну і безруку дитину!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти