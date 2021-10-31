Найкращі анекдоти до Дня автомобіліста-2021, які настрій піднімуть усім

Дівчина-водій збиває пішохода, виходить із авто і каже йому:

— Я вже 7 років керую автомобілем, а ось вам потрібно було йти обережніше.

Пішохід:

- Так! Ну тоді до мене не може бути жодних претензій, тому що я ходжу вже 45 років…