Найкращі анекдоти до Дня автомобіліста-2021, які настрій піднімуть усім
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 248
Дівчина-водій збиває пішохода, виходить із авто і каже йому:
— Я вже 7 років керую автомобілем, а ось вам потрібно було йти обережніше.
Пішохід:
- Так! Ну тоді до мене не може бути жодних претензій, тому що я ходжу вже 45 років…
Не гнівайся, якщо тебе підрізала якась крута тачка, з крайнього правого ряду прямо перед твоїм капотом повернувши ліворуч, через подвійну суцільну…
Просто шановна людина спізнюється на побачення, до гей-клубу…
Внаслідок лобового зіткнення повністю зім’ятий автомобіль "Ока". Патрульні розшукують комаху, яка після зіткнення зникла з місця події.
Ось пишуть "автоледі". А чому щодо мужиків не напишуть "автолорд"? Сексизм якийсь і подвійні стандарти!
Плакатик на задньому борту вантажівки: "Увага! Наш автомобіль уже вийшов переможцем у десяти дорожніх пригодах".