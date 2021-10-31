Рус

Найкращі анекдоти до Дня автомобіліста-2021, які настрій піднімуть усім

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
248
Найкращі анекдоти до Дня автомобіліста-2021, які настрій піднімуть усім

В Україні 31 жовтня відзначають своє свято усі автомобілісти та дорожники країни. "Телеграф" дарує порцію смішних жартів до свята

Дівчина-водій збиває пішохода, виходить із авто і каже йому:

— Я вже 7 років керую автомобілем, а ось вам потрібно було йти обережніше.

Пішохід:

- Так! Ну тоді до мене не може бути жодних претензій, тому що я ходжу вже 45 років…

Не гнівайся, якщо тебе підрізала якась крута тачка, з крайнього правого ряду прямо перед твоїм капотом повернувши ліворуч, через подвійну суцільну…

Просто шановна людина спізнюється на побачення, до гей-клубу…

Внаслідок лобового зіткнення повністю зім’ятий автомобіль "Ока". Патрульні розшукують комаху, яка після зіткнення зникла з місця події.

Ось пишуть "автоледі". А чому щодо мужиків не напишуть "автолорд"? Сексизм якийсь і подвійні стандарти!

Плакатик на задньому борту вантажівки: "Увага! Наш автомобіль уже вийшов переможцем у десяти дорожніх пригодах".

Теги:
#Жарти #Гумор #День автомобіліста #Анекдоти