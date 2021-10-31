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Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день Новина оновлена 31 жовтня 2021, 12:10

Дуже смішна нова порція анекдотів, які зроблять ваш день незабутнім

Не зліться, якщо ваша дитина розбудила вас криком о 3 годині ночі! Скоро ви будете раді, що вона взагалі в цей час удома!

Найцінніше у людини це вуха! Не було б вух, вся б ця короновірусна кампанія з їх масками провалилася б.

Коли людина вмирає, люди плачуть і благають повернутися, але коли вона робить це вони втікають і кричать.

— Як ви прокоментуєте збільшення кількості смертей через перебої з постачанням кисню?

— Менше народу — більше кисню.

Для боротьби з американськими роботами-собаками в Ірані розроблено роботи-блохи.

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