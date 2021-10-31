Не втрачайте почуття гумору: порція нових жартів на вечір

- Люба, чому ти вважаєш, що виглядаєш старшою за мене? Та у будь-кого можна запитати, він тобі підтвердить, що ми виглядаємо ровесниками. Скажіть, дівчино, моїй Марині йде ця сукня?

- Я можу сказати лише одне: ваша бабуся дуже модно одягається, хоч і не за віком.