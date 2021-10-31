Не втрачайте почуття гумору: порція нових жартів на вечір
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- Люба, чому ти вважаєш, що виглядаєш старшою за мене? Та у будь-кого можна запитати, він тобі підтвердить, що ми виглядаємо ровесниками. Скажіть, дівчино, моїй Марині йде ця сукня?
- Я можу сказати лише одне: ваша бабуся дуже модно одягається, хоч і не за віком.
- Вовчик, який у тебе улюблений предмет у школі?
- Скульптура неандертальця у кабінеті біології: на нашого директора схожий.
- Ти ким працюєш?
– Купив стадо баранів.
- Ми колеги. Я перетворив підлеглих на стадо баранів і працюю їх пастухом.
- Дівчино, коли ви посміхаєтеся, у мене виникає велике бажання запросити вас до себе.
– Який ви донжуан!
– Що ви, я зубний лікар.
Сільський коваль сказав новому підмайстрові:
- Зараз вийму з вогню підкову. Як кивну головою, бий по неї молотком.
Так новачок-підмайстер одразу став ковалем.