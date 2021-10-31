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Не втрачайте почуття гумору: порція нових жартів на вечір

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Не втрачайте почуття гумору: порція нових жартів на вечір Новина оновлена 31 жовтня 2021, 17:36

Смішні анекдоти для гарного настрою на цілий вечір

- Люба, чому ти вважаєш, що виглядаєш старшою за мене? Та у будь-кого можна запитати, він тобі підтвердить, що ми виглядаємо ровесниками. Скажіть, дівчино, моїй Марині йде ця сукня?

- Я можу сказати лише одне: ваша бабуся дуже модно одягається, хоч і не за віком.

- Вовчик, який у тебе улюблений предмет у школі?

- Скульптура неандертальця у кабінеті біології: на нашого директора схожий.

- Ти ким працюєш?

– Купив стадо баранів.

- Ми колеги. Я перетворив підлеглих на стадо баранів і працюю їх пастухом.

- Дівчино, коли ви посміхаєтеся, у мене виникає велике бажання запросити вас до себе.

– Який ви донжуан!

– Що ви, я зубний лікар.

Сільський коваль сказав новому підмайстрові:

- Зараз вийму з вогню підкову. Як кивну головою, бий по неї молотком.

Так новачок-підмайстер одразу став ковалем.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти