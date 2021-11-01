Хто не їсть м’ясо - той дає молоко! Смішні жарти до Дня вегана для вашої посмішки
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Довелося мені побувати на веганському весіллі.
Вперше на моїй пам’яті батько нареченої не наливав нишком за рогом, а тихенько роздавав котлети з контейнера.
Ніколи не куштував м’ясо, бо ріс у родині вегетаріанців. Нещодавно застукав своїх батьків за поїданням м’яса. Виявилося, що вони просто заощаджували на мені всі ці роки.
Мій син бере участь у соціальному експерименті, при якому протягом двох тижнів потрібно носити футболку з написом "СТАНОВІТЬСЯ ВЕГАНОМ" і дізнаватися, як на це реагуватимуть люди.
Зараз його вже вдарили в обличчя, в нього плюнули і жбурнули пляшку!
Цікаво, що буде, коли він вийде надвір.
- Вегетаріанство — це норма! Якщо дитині дати яблуко, вона його з’їсть. А якщо дитині дати кролика, вона почне грати з ним.
— Хм-м-м… Якщо ваша дитина почне грати зі смаженим кроликом, я думаю, це привід перевірити її у психіатра.
- Люблю їсти все вегетаріанське!
- Ага, я теж! Особливо з м’ясом…