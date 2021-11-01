Хто не їсть м’ясо - той дає молоко! Смішні жарти до Дня вегана для вашої посмішки

Мій син бере участь у соціальному експерименті, при якому протягом двох тижнів потрібно носити футболку з написом "СТАНОВІТЬСЯ ВЕГАНОМ" і дізнаватися, як на це реагуватимуть люди.

Зараз його вже вдарили в обличчя, в нього плюнули і жбурнули пляшку!

Цікаво, що буде, коли він вийде надвір.