Понеділок — це не привід сумувати: жарти, які змусять вас сміятися
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Діалог у гаражах:
— Як гадаєш, зараз можна купити літню гуму дешевше, ніж навесні?
— Зараз все можна купити дешевше, ніж навесні!
Після щеплення у людини підвищується температура, оскільки чіпи для вакцини розробляє фірма AMD.
У вагон метро входить чоловік у форменому одязі та каже:
— Пасажири, вибачте, що я звертаюся до вас. Я машиніст цього поїзда, збираю гроші на відкриття дверей наступної станції…
Оголошення у маршрутці:
"За кермом досвідчений водій, це вже його десята маршрутка".
Винахідливість жінок у прихованні подружньої зради подарувала людству найпоширенішу релігію у світі.