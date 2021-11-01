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Понеділок — це не привід сумувати: жарти, які змусять вас сміятися

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Понеділок — це не привід сумувати: жарти, які змусять вас сміятися Новина оновлена 01 листопада 2021, 11:37

Дуже смішна добірка жартів, що зробить ваш день веселим.

Діалог у гаражах:

— Як гадаєш, зараз можна купити літню гуму дешевше, ніж навесні?

— Зараз все можна купити дешевше, ніж навесні!

Після щеплення у людини підвищується температура, оскільки чіпи для вакцини розробляє фірма AMD.

У вагон метро входить чоловік у форменому одязі та каже:

— Пасажири, вибачте, що я звертаюся до вас. Я машиніст цього поїзда, збираю гроші на відкриття дверей наступної станції…

Оголошення у маршрутці:

"За кермом досвідчений водій, це вже його десята маршрутка".

Винахідливість жінок у прихованні подружньої зради подарувала людству найпоширенішу релігію у світі.

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