Рус

Зупиніть осінь! Мені зимувати нема з ким: смішні жарти в осінню пору

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
403
Зупиніть осінь! Мені зимувати нема з ким: смішні жарти в осінню пору Новина оновлена 01 листопада 2021, 17:52

Класні анекдоти про осінь, які піднімуть настрій навіть найсумнішій людині

Плани на осінь:

1. Захопитися золотом та багрянцем лісів.

2. Набирати повні козуби грибів.

3. Махати зграям перелітних птахів.

4. Допомагати білочкам збирати горішки на зиму.

5. Закопувати в листя всіх, хто ниє про осінню депресію.

- Які плани на осінь?

- Бухатиму, більше нічого робити не буду. Іноді ще плакати планував.

- Навіщо?

- Я художник, я так бачу.

Дзвінок на радіостанцію:

— У моєї тещі у листопаді день народження, їй виповнюється 85 років, має 4-кімнатну квартиру. Передайте, будь ласка, їй пісню "Остання осінь".

"Осінь. Краплі дощу сумно стукали у вікно. Вітер завивав немов поранений вовк. Здавалося, це саме небо плаче як мале дитя. У таку погоду так хочеться загорнутися в теплий плед…" - Петровичу, як на мене, ти якось не так пишеш пояснювальну з приводу запізнення на роботу.

— Тату, а куди потім потрапляє осіннє листя, яке падає з дерев?

— В Інстаграм, синку, в Інстаграм.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдоти