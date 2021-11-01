Зупиніть осінь! Мені зимувати нема з ким: смішні жарти в осінню пору
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Плани на осінь:
1. Захопитися золотом та багрянцем лісів.
2. Набирати повні козуби грибів.
3. Махати зграям перелітних птахів.
4. Допомагати білочкам збирати горішки на зиму.
5. Закопувати в листя всіх, хто ниє про осінню депресію.
- Які плани на осінь?
- Бухатиму, більше нічого робити не буду. Іноді ще плакати планував.
- Навіщо?
- Я художник, я так бачу.
Дзвінок на радіостанцію:
— У моєї тещі у листопаді день народження, їй виповнюється 85 років, має 4-кімнатну квартиру. Передайте, будь ласка, їй пісню "Остання осінь".
"Осінь. Краплі дощу сумно стукали у вікно. Вітер завивав немов поранений вовк. Здавалося, це саме небо плаче як мале дитя. У таку погоду так хочеться загорнутися в теплий плед…" - Петровичу, як на мене, ти якось не так пишеш пояснювальну з приводу запізнення на роботу.
— Тату, а куди потім потрапляє осіннє листя, яке падає з дерев?
— В Інстаграм, синку, в Інстаграм.