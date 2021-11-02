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Не витрачаємо час на смуток: свіжі ранкові анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Не витрачаємо час на смуток: свіжі ранкові анекдоти

Найсмішніша добірка кумедних жартів спеціально для підняття настрою нашим читачам

Дружина з кумою сіли на дієту. І ось через три дні дружина дзвонить кумі:

- Олю, а як у тебе ввечері після шостої години виходить нічого не їсти?

- Ой, Надя, а я ще до шостої в холодильнику все зжираю!

Сидять на лаві дві подружки, раптом одна як закричить. Подруга її питає:

- Катько, ти чого?

- Я ніготь зламала!

– Де? Покажи!

- Не можу, він у мене в носі лишився!

Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, кого вибрати за чоловіка — директора школи чи тракториста? З одного боку, швидке кар’єрне зростання, з іншого — без трактора до школи не доберешься…

Чоловік заявляє дружині:

- Мушу зізнатися, що я голубий…

– Як? Але ж ти стільки років спав зі мною!

- Бачиш, я вже багато років сприймаю тебе виключно як друга.

Приходить чоловік у ресторан. Робить замовлення. Офіціант приносить блюдо.

Відвідувач: - Це обід на двох?

- Ні.

- А чого муха тут жере?

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти