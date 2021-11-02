Не витрачаємо час на смуток: свіжі ранкові анекдоти
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Дружина з кумою сіли на дієту. І ось через три дні дружина дзвонить кумі:
- Олю, а як у тебе ввечері після шостої години виходить нічого не їсти?
- Ой, Надя, а я ще до шостої в холодильнику все зжираю!
Сидять на лаві дві подружки, раптом одна як закричить. Подруга її питає:
- Катько, ти чого?
- Я ніготь зламала!
– Де? Покажи!
- Не можу, він у мене в носі лишився!
Сільська вчителька ніяк не могла вирішити, кого вибрати за чоловіка — директора школи чи тракториста? З одного боку, швидке кар’єрне зростання, з іншого — без трактора до школи не доберешься…
Чоловік заявляє дружині:
- Мушу зізнатися, що я голубий…
– Як? Але ж ти стільки років спав зі мною!
- Бачиш, я вже багато років сприймаю тебе виключно як друга.
Приходить чоловік у ресторан. Робить замовлення. Офіціант приносить блюдо.
Відвідувач: - Це обід на двох?
- Ні.
- А чого муха тут жере?