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Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти Новина оновлена 02 листопада 2021, 12:26

Свіжа порція гумору спеціально для наших читачів цього сумного осіннього дня.

Кожен чоловік повинен зробити в житті три речі: переспати з брюнеткою, білявкою та рудою.

В принципі, допускається зробити всі три речі одразу.

- Мамо, я гарна?

— Запитай у свого хлопця краще.

- Якого хлопця?

- Саме так.

Тільки уявіть, яку життєву енергію потрібно мати, щоб о 8-й ранку вже їхати з ринку з кочаном капусти.

Ща всі на карантин сядуть.

І ті, хто не розлучився в перший – у вас є другий шанс

Коли жінка миє підлогу, вона вірить, що вона стане чистіше. Коли чоловік миє підлогу, то він вірить, що вона коли-небудь закінчиться.

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