Заряджаємось позитивним настроєм: веселі анекдоти
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Кожен чоловік повинен зробити в житті три речі: переспати з брюнеткою, білявкою та рудою.
В принципі, допускається зробити всі три речі одразу.
- Мамо, я гарна?
— Запитай у свого хлопця краще.
- Якого хлопця?
- Саме так.
Тільки уявіть, яку життєву енергію потрібно мати, щоб о 8-й ранку вже їхати з ринку з кочаном капусти.
Ща всі на карантин сядуть.
І ті, хто не розлучився в перший – у вас є другий шанс
Коли жінка миє підлогу, вона вірить, що вона стане чистіше. Коли чоловік миє підлогу, то він вірить, що вона коли-небудь закінчиться.