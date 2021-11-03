Гранату треба кидати так, щоб окрім вас ще когось вбило: смішні анекдоти про військових
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До приміщення роти заходить старшина і звертається до солдатів:
- Товариші солдати, хто може полагодити рацію на БМП?
- Товаришу прапорщик, а рація на лампах чи напівпровідниках?
– Для особливо тупих повторюю: рація на БМП.
Самовільник розповідає своєму приятелю:
- Друзі бачу — на куті стоїть військовий поліцейський і дивиться на мене так ніби у мене немає звільнювальної.
- І що ти зробив?
- Я подивився на нього так, ніби вона у мене є.
У генерала народився онук. Щоб дізнатися, на кого він схожий, генерал посилає до пологового будинку ад’ютанта.
- На вас! — радісно повідомляє ад’ютант, що повернувся.
- Ось це так! Доповідай деталі!
- Внучок ваш лисий, пузатий, нічого не розуміє і весь час репетує.
Генерал оминає казарми. Заходить в одну, потягує носом повітря, морщиться і питає:
— Чим це тут смердить?
Денальний підскочив, рапортує:
— Не можу знати, товаришу генерале! Поки вас не було, нічим не смерділо!
Два солдати прибирають територію частини і один із них запитує іншого:
— А чи правда, що земля кругла?
— Не скажи це старшині, бо рівняти змусить.