Рус

Гранату треба кидати так, щоб окрім вас ще когось вбило: смішні анекдоти про військових

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
598
Гранату треба кидати так, щоб окрім вас ще когось вбило: смішні анекдоти про військових Новина оновлена 03 листопада 2021, 12:32

Смішні анекдоти про армійців, які піднімуть настрій.

До приміщення роти заходить старшина і звертається до солдатів:

- Товариші солдати, хто може полагодити рацію на БМП?

- Товаришу прапорщик, а рація на лампах чи напівпровідниках?

– Для особливо тупих повторюю: рація на БМП.

Самовільник розповідає своєму приятелю:

- Друзі бачу — на куті стоїть військовий поліцейський і дивиться на мене так ніби у мене немає звільнювальної.

- І що ти зробив?

- Я подивився на нього так, ніби вона у мене є.

У генерала народився онук. Щоб дізнатися, на кого він схожий, генерал посилає до пологового будинку ад’ютанта.

- На вас! — радісно повідомляє ад’ютант, що повернувся.

- Ось це так! Доповідай деталі!

- Внучок ваш лисий, пузатий, нічого не розуміє і весь час репетує.

Генерал оминає казарми. Заходить в одну, потягує носом повітря, морщиться і питає:

— Чим це тут смердить?

Денальний підскочив, рапортує:

— Не можу знати, товаришу генерале! Поки вас не було, нічим не смерділо!

Два солдати прибирають територію частини і один із них запитує іншого:

— А чи правда, що земля кругла?

— Не скажи це старшині, бо рівняти змусить.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні