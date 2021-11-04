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Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: нові анекдоти для підняття настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: нові анекдоти для підняття настрою Новина оновлена 04 листопада 2021, 12:39

Нехай ваш ранок буде наповнений позитивною енергетикою

- Якій "Активії" в зимові морози ви надаєте перевагу для підвищення імунітету?

- 100 г горілки на доріжку.

- Чому ти не видаляєш антиваксерів із друзів?

- Навіщо? Самі випаляться...

Купив труси, а там вшита бирка на чотири сторінки дрібним шрифтом з двох сторін — склад, поради щодо догляду, дисклеймери, адреса та сайт виробника, країна-виробник, все п’ятьма мовами… Та в мене в трусах книга!

- Купуйте своїй дружині троянди!

- В мене немає дружини.

- Тоді своїй нареченій!

- Але в мене немає нареченої…

- Купіть таки на радощах, що Ви маєте таке спокійне життя.

- Лікарю, невже все так погано?

- Чому — я ось кандидатську закінчую по вашому випадку.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти