Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: нові анекдоти для підняття настрою
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- Якій "Активії" в зимові морози ви надаєте перевагу для підвищення імунітету?
- 100 г горілки на доріжку.
- Чому ти не видаляєш антиваксерів із друзів?
- Навіщо? Самі випаляться...
Купив труси, а там вшита бирка на чотири сторінки дрібним шрифтом з двох сторін — склад, поради щодо догляду, дисклеймери, адреса та сайт виробника, країна-виробник, все п’ятьма мовами… Та в мене в трусах книга!
- Купуйте своїй дружині троянди!
- В мене немає дружини.
- Тоді своїй нареченій!
- Але в мене немає нареченої…
- Купіть таки на радощах, що Ви маєте таке спокійне життя.
- Лікарю, невже все так погано?
- Чому — я ось кандидатську закінчую по вашому випадку.