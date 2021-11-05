Сірникова коробка — це корівник для сонечок: добірка смішних анекдотів

Дівчина грає в більярд. Довго, ретельно прицілюється, потім б’є, але промахується, і кий, підстрибнувши, з усього розмаху потрапляє по дупі чоловікові, що стоїть поряд зі столом.

Дівчина, злякано:

— Ой, чоловіче, вибачте заради Бога, я хотіла по кулях!

— Та нічого, краще по дупі.