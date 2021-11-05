Сірникова коробка — це корівник для сонечок: добірка смішних анекдотів
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В результаті кримінального розбирання двох етнічних угруповань троє людей з вогнепальними пораненнями померли від коронавірусу.
Не варто себе докоряти тому, що відклав роботу на завтра, яку треба було зробити вчора, якщо післязавтра про неї ніхто не згадає.
Дівчина грає в більярд. Довго, ретельно прицілюється, потім б’є, але промахується, і кий, підстрибнувши, з усього розмаху потрапляє по дупі чоловікові, що стоїть поряд зі столом.
Дівчина, злякано:
— Ой, чоловіче, вибачте заради Бога, я хотіла по кулях!
— Та нічого, краще по дупі.
Підкажіть, чи варто хвилюватися, якщо Хелловін закінчився, а сусід все ще висить на дереві.
Став покашлювати. Лікар порадив прийняти трави. Прийняв.
Ржу, приколююся, але все одно кашляю!