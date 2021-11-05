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Сірникова коробка — це корівник для сонечок: добірка смішних анекдотів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сірникова коробка — це корівник для сонечок: добірка смішних анекдотів Новина оновлена 05 листопада 2021, 13:25

Смішні анекдоти, які піднімуть настрій.

В результаті кримінального розбирання двох етнічних угруповань троє людей з вогнепальними пораненнями померли від коронавірусу.

Не варто себе докоряти тому, що відклав роботу на завтра, яку треба було зробити вчора, якщо післязавтра про неї ніхто не згадає.

Дівчина грає в більярд. Довго, ретельно прицілюється, потім б’є, але промахується, і кий, підстрибнувши, з усього розмаху потрапляє по дупі чоловікові, що стоїть поряд зі столом.

Дівчина, злякано:

— Ой, чоловіче, вибачте заради Бога, я хотіла по кулях!

— Та нічого, краще по дупі.

Підкажіть, чи варто хвилюватися, якщо Хелловін закінчився, а сусід все ще висить на дереві.

Став покашлювати. Лікар порадив прийняти трави. Прийняв.

Ржу, приколююся, але все одно кашляю!

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