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Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою Новина оновлена 05 листопада 2021, 21:31

Дуже кумедна нова порція анекдотів, які зроблять ваш вечір незабутнім.

Убила б тих хто каже що мужикам потрібен тільки секс. Жерти вони хочуть постійно!

Хто прийде до нас із мечем, той відстав у плані озброєння.

У кабінеті жіночої консультації під час обіду двоє невідомих у масках та в халатах під виглядом лікарів протягом години проводили прийом та огляд.

— Що треба робити, коли бачиш зеленого чоловічка?

— Дурку викликати?

- Сам ти дурка! Вулицю переходити!

Звичайно, можна ходити до спортзалу, їсти корисну їжу, дбати про тіло… Але я бухаю — я вибрав душу.

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