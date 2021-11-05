Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою
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Убила б тих хто каже що мужикам потрібен тільки секс. Жерти вони хочуть постійно!
Хто прийде до нас із мечем, той відстав у плані озброєння.
У кабінеті жіночої консультації під час обіду двоє невідомих у масках та в халатах під виглядом лікарів протягом години проводили прийом та огляд.
— Що треба робити, коли бачиш зеленого чоловічка?
— Дурку викликати?
- Сам ти дурка! Вулицю переходити!
Звичайно, можна ходити до спортзалу, їсти корисну їжу, дбати про тіло… Але я бухаю — я вибрав душу.