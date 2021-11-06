Рус

У мужиків тільки одне на думці — щоб не вимерло людство: смішні анекдоти про чоловіків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
У мужиків тільки одне на думці — щоб не вимерло людство: смішні анекдоти про чоловіків

Смішні прикольчики, які зроблять ваш ранок трохи веселішим і яскравішим

Їде чоловік у автобусі. Поруч сидить жінка з красивою брошкою у вигляді конячки на грудях. Не витримавши тривалого пильного погляду попутника, вона запитує:

— Що, моя конячка сподобалася?

— Ні, іподром…

Чоловіки бувають двох типів — ті, хто може дотягнути холодильник на дев’ятий поверх, і ті, хто може заплатити за це. Але люблять жінки третій тип — тих, хто може затягти холодильник на дев’ятий поверх, але вважає за краще заплатити іншим за це.

— Вас, кажуть, тобі дружина зрадила?

- Ага.

- І що ти зробив, коли дізнався?

- Зібрав речі і пішов до коханки.

22.00

— Любий, що тобі важливіше — я чи футбол?

23.50

— Звісно ж ти!

Хлопчик стає дорослим, коли дівчата у 20 років перестають йому бути тітками. Хлопець стає чоловіком, коли дівчата у 30 років стають дівчатами. Чоловік стає дідом, коли жінки після 60 стають дівчатками.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Ранкові анекдоти #Анекдоти на ранок