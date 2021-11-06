У мужиків тільки одне на думці — щоб не вимерло людство: смішні анекдоти про чоловіків

Чоловіки бувають двох типів — ті, хто може дотягнути холодильник на дев’ятий поверх, і ті, хто може заплатити за це. Але люблять жінки третій тип — тих, хто може затягти холодильник на дев’ятий поверх, але вважає за краще заплатити іншим за це.