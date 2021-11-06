У мужиків тільки одне на думці — щоб не вимерло людство: смішні анекдоти про чоловіків
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Їде чоловік у автобусі. Поруч сидить жінка з красивою брошкою у вигляді конячки на грудях. Не витримавши тривалого пильного погляду попутника, вона запитує:
— Що, моя конячка сподобалася?
— Ні, іподром…
Чоловіки бувають двох типів — ті, хто може дотягнути холодильник на дев’ятий поверх, і ті, хто може заплатити за це. Але люблять жінки третій тип — тих, хто може затягти холодильник на дев’ятий поверх, але вважає за краще заплатити іншим за це.
— Вас, кажуть, тобі дружина зрадила?
- Ага.
- І що ти зробив, коли дізнався?
- Зібрав речі і пішов до коханки.
22.00
— Любий, що тобі важливіше — я чи футбол?
23.50
— Звісно ж ти!
Хлопчик стає дорослим, коли дівчата у 20 років перестають йому бути тітками. Хлопець стає чоловіком, коли дівчата у 30 років стають дівчатами. Чоловік стає дідом, коли жінки після 60 стають дівчатками.