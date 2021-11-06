Сміх без причини — ознака гарного настрою: найкращі жарти на день

Молодий талановитий артист дебютував у п’єсі Мольєра. Після закінчення представлення до нього підійшов старший колега і сказав:

- Якби Мольєр міг бачити вас сьогодні ввечері, він перекинувся б у труні.

- Тоді він прийняв би нормальне положення, бо вчора виступали ви...