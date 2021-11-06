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Сміх без причини — ознака гарного настрою: найкращі жарти на день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сміх без причини — ознака гарного настрою: найкращі жарти на день Новина оновлена 06 листопада 2021, 11:02

Добірний гумор спеціально для наших читачів

Гуркіт на вулиці. З вікна виглядає чоловік і бачить водія вантажівки:

- Що трапилося?

- Та ось, у провулок хотів заїхати!

- А чому такий гуркіт?

- Та не було там провулка.

- Лікарю, я постійно розмовляю сам із собою.

- Ви заважаєте домашнім?

- Ні, я живу один.

- То й розмовляйте собі на здоров’я.

- Так, але я такий зануда.

- Ти чого з дружиною розлучився?

- Та вона дуже порядок любить.

– І що такого?

- Та вночі станеш води попити, повернешся, а ліжко заправлене.

Молодий талановитий артист дебютував у п’єсі Мольєра. Після закінчення представлення до нього підійшов старший колега і сказав:

- Якби Мольєр міг бачити вас сьогодні ввечері, він перекинувся б у труні.

- Тоді він прийняв би нормальне положення, бо вчора виступали ви...

Тепер ви знаєте, що якщо буде зомбі-апокаліпсис і раптом відкриють протиотруту, світ ще рік сумніватиметься, а чи варто його колоти чи краще стати зомбі.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдоти