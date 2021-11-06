Сміх без причини — ознака гарного настрою: найкращі жарти на день
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Гуркіт на вулиці. З вікна виглядає чоловік і бачить водія вантажівки:
- Що трапилося?
- Та ось, у провулок хотів заїхати!
- А чому такий гуркіт?
- Та не було там провулка.
- Лікарю, я постійно розмовляю сам із собою.
- Ви заважаєте домашнім?
- Ні, я живу один.
- То й розмовляйте собі на здоров’я.
- Так, але я такий зануда.
- Ти чого з дружиною розлучився?
- Та вона дуже порядок любить.
– І що такого?
- Та вночі станеш води попити, повернешся, а ліжко заправлене.
Молодий талановитий артист дебютував у п’єсі Мольєра. Після закінчення представлення до нього підійшов старший колега і сказав:
- Якби Мольєр міг бачити вас сьогодні ввечері, він перекинувся б у труні.
- Тоді він прийняв би нормальне положення, бо вчора виступали ви...
Тепер ви знаєте, що якщо буде зомбі-апокаліпсис і раптом відкриють протиотруту, світ ще рік сумніватиметься, а чи варто його колоти чи краще стати зомбі.