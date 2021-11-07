Ранок з позитивної ноти: свіжа порція кумедних анекдотів
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Кіт гуляв тижнями безперервно та повертався худий та обдертий. Сім’ї це набридло і кота кастрували. Але через якийсь час кіт знову з’явився на вулиці.
- Що ти тут робиш? Тебе ж кастрували!
- Консультую.
Перший стрибок з парашутом. Новобранець:
- А якщо парашут не розкриється?
Інструктор:
- Прийдеш, заміню.
- Чоловіче, ви так дивитесь, ніби хочете мене запросити до ресторану.
- Так-так, нам потрібна посудомийка!
- Скільки коштує зробити рентгенівський знімок?
- Вам який, звичайний?
- А які ще є?
- Можна з мавпочкою на плечі. І щоб на задньому плані – море, пальми…
- Дорогий, тобі подобається моє волосся?
- Так, особливо у сьогоднішньому супі!