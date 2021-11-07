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Ранок з позитивної ноти: свіжа порція кумедних анекдотів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ранок з позитивної ноти: свіжа порція кумедних анекдотів

Дуже кумедна добірка анекдотів, які зроблять ваш осінній ранок веселим

Кіт гуляв тижнями безперервно та повертався худий та обдертий. Сім’ї це набридло і кота кастрували. Але через якийсь час кіт знову з’явився на вулиці.

- Що ти тут робиш? Тебе ж кастрували!

- Консультую.

Перший стрибок з парашутом. Новобранець:

- А якщо парашут не розкриється?

Інструктор:

- Прийдеш, заміню.

- Чоловіче, ви так дивитесь, ніби хочете мене запросити до ресторану.

- Так-так, нам потрібна посудомийка!

- Скільки коштує зробити рентгенівський знімок?

- Вам який, звичайний?

- А які ще є?

- Можна з мавпочкою на плечі. І щоб на задньому плані – море, пальми…

- Дорогий, тобі подобається моє волосся?

- Так, особливо у сьогоднішньому супі!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти