Хвилинка жартів: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку
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Тепер ви знаєте, що якщо раптом буде зомбі апокаліпсис і раптом відкриють протиотруту, світ ще рік сумніватиметься, а чи варто її колоти чи краще стати зомбі.
Ніщо не передбачало біди
Був чудовий сонячний день. По небу бігли рідкісні хмари, дзюркотів струмок, щебетали птахи. І тут дружина запитала:
- Я не товста?
Подвійне задоволення — лопати повітряні бульбашки на пакувальній плівці під час сексу.
— А ти тримаєш удома якихось тварин?
- Звісно. У мене є варена курка та крабові палички.
Кіт: (залазить у картонну коробку).
Людина: Ха-ха, коти такі смішні! (залазить у бетонну коробку, платить за неї кредит).