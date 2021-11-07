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Хвилинка жартів: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Хвилинка жартів: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку Новина оновлена 07 листопада 2021, 17:49

Нехай ваш вечір буде сповнений позитивом з нашими анекдотами.

Тепер ви знаєте, що якщо раптом буде зомбі апокаліпсис і раптом відкриють протиотруту, світ ще рік сумніватиметься, а чи варто її колоти чи краще стати зомбі.

Ніщо не передбачало біди

Був чудовий сонячний день. По небу бігли рідкісні хмари, дзюркотів струмок, щебетали птахи. І тут дружина запитала:

- Я не товста?

Подвійне задоволення — лопати повітряні бульбашки на пакувальній плівці під час сексу.

— А ти тримаєш удома якихось тварин?

- Звісно. У мене є варена курка та крабові палички.

Кіт: (залазить у картонну коробку).

Людина: Ха-ха, коти такі смішні! (залазить у бетонну коробку, платить за неї кредит).

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