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Не ранок, а суцільний позитив: найкращі анекдоти, щоб посміятися

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не ранок, а суцільний позитив: найкращі анекдоти, щоб посміятися

Позитивна добірка анекдотів підніме настрій на весь день

Хотілося б звичайно, щоб перша шлюбна ніч траплялася частіше, але де стільки грошей взяти.

Світова спільнота висловила побоювання, що поновлення діяльності вулкана Кумбре-В’єха на острові Пальма може спровокувати нове виверження Грети Тунберг.

Колишня була училкою початкових класів, і щоразу під час сексу здавалося, що вона скаже «вийди та зайди нормально».

Локдаун.

— Вибачте, а бар працює?

– Тепер це не бар, а ветеринарна аптека. Що вам налити, котик?

— Відеокамери, поліція, металошукачі, двері зачинені, у туалет під конвоєм. Що це?

- Думаю секретний об’єкт.

- А ось і ні! Іспити у школі!

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