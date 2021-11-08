Не ранок, а суцільний позитив: найкращі анекдоти, щоб посміятися
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 402
Хотілося б звичайно, щоб перша шлюбна ніч траплялася частіше, але де стільки грошей взяти.
Світова спільнота висловила побоювання, що поновлення діяльності вулкана Кумбре-В’єха на острові Пальма може спровокувати нове виверження Грети Тунберг.
Колишня була училкою початкових класів, і щоразу під час сексу здавалося, що вона скаже «вийди та зайди нормально».
Локдаун.
— Вибачте, а бар працює?
– Тепер це не бар, а ветеринарна аптека. Що вам налити, котик?
— Відеокамери, поліція, металошукачі, двері зачинені, у туалет під конвоєм. Що це?
- Думаю секретний об’єкт.
- А ось і ні! Іспити у школі!