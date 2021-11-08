Собака любить просто так, а кіт — через корм: жартівливі анекдоти про кішок
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 146
Якщо кіт живе у самотньої жінки, йому дістаються вся її невитрачена ніжність та турбота. Якщо кіт живе у самотнього холостяка, він відгрібає на повну за все і за всіх…
Охоче вірю, що кішки – інопланетяни. Кішка вагою 2 кг і тримісячне кошеня в один захід стріскали двокілограмову щуку. Може, я щось у фізіології кішок не розумію?
Кіт був не голодний і, зважаючи на все, хотів спати.
Але прийшла п’яна дружина, і йому довелося їсти з ложечки.
Вони казали: "Заведи кота, щоб списувати на нього всі незрозумілі шуми".
Коли в сусідній кімнаті щось упало, ми з котом переглянулись.
Розлучилися за місяць — бо їхні коти не зійшлися характерами.