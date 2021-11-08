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Собака любить просто так, а кіт — через корм: жартівливі анекдоти про кішок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Собака любить просто так, а кіт — через корм: жартівливі анекдоти про кішок Новина оновлена 08 листопада 2021, 11:43

Посмійтеся з нових жартів про чотирилапих, які піднімуть настрій цього дня

Якщо кіт живе у самотньої жінки, йому дістаються вся її невитрачена ніжність та турбота. Якщо кіт живе у самотнього холостяка, він відгрібає на повну за все і за всіх…

Охоче вірю, що кішки – інопланетяни. Кішка вагою 2 кг і тримісячне кошеня в один захід стріскали двокілограмову щуку. Може, я щось у фізіології кішок не розумію?

Кіт був не голодний і, зважаючи на все, хотів спати.

Але прийшла п’яна дружина, і йому довелося їсти з ложечки.

Вони казали: "Заведи кота, щоб списувати на нього всі незрозумілі шуми".

Коли в сусідній кімнаті щось упало, ми з котом переглянулись.

Розлучилися за місяць — бо їхні коти не зійшлися характерами.

Теги:
#Тварини #Коти #Кішки #Жарти #Гумор #Анекдоти