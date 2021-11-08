Ти – не ти, коли сумуєш: свіжа порція веселих анекдотів на вечір

Прийшовши додому зі школи, Вовчик крикнув:

- Я хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що я, Вовчик, сьогодні показав себе перед усім класом повним ідіотом, коли на уроці зі статевого виховання я повторив історії про лелек, розказані мені деякими особами, які мешкають у цій квартирі.