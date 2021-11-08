Ти – не ти, коли сумуєш: свіжа порція веселих анекдотів на вечір
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Мені розповіли, що якщо віддати нирку хворій людині, то ти заслужиш величезну повагу.
Я не зрозумів, чому почалася істерика, коли до лікарні я приніс одразу п’ять нирок…
Прийшовши додому зі школи, Вовчик крикнув:
- Я хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що я, Вовчик, сьогодні показав себе перед усім класом повним ідіотом, коли на уроці зі статевого виховання я повторив історії про лелек, розказані мені деякими особами, які мешкають у цій квартирі.
- Якими трьома словами жінка може ощасливити чоловіка?
- "Я тебе люблю?".
- А ось і не вгадав.
- Тоді якими ж?
- "Підсудний, Ви вільні!".
Чому ви, така мила і гарна, досі не вийшли заміж?
- А навіщо? У мене є пес, який бурчить, папуга, який лається, і кіт, який десь вештається ночами.
Студентський гуртожиток – це місце, де тебе неодмінно навчать готувати 20 страв із макаронів та 40 десертів із майонезу.