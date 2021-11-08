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Ти – не ти, коли сумуєш: свіжа порція веселих анекдотів на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ти – не ти, коли сумуєш: свіжа порція веселих анекдотів на вечір Новина оновлена 08 листопада 2021, 16:49

Дуже смішна нова добірка жартів, які зроблять ваш вечір веселим

Мені розповіли, що якщо віддати нирку хворій людині, то ти заслужиш величезну повагу.

Я не зрозумів, чому почалася істерика, коли до лікарні я приніс одразу п’ять нирок…

Прийшовши додому зі школи, Вовчик крикнув:

- Я хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що я, Вовчик, сьогодні показав себе перед усім класом повним ідіотом, коли на уроці зі статевого виховання я повторив історії про лелек, розказані мені деякими особами, які мешкають у цій квартирі.

- Якими трьома словами жінка може ощасливити чоловіка?

- "Я тебе люблю?".

- А ось і не вгадав.

- Тоді якими ж?

- "Підсудний, Ви вільні!".

Чому ви, така мила і гарна, досі не вийшли заміж?

- А навіщо? У мене є пес, який бурчить, папуга, який лається, і кіт, який десь вештається ночами.

Студентський гуртожиток – це місце, де тебе неодмінно навчать готувати 20 страв із макаронів та 40 десертів із майонезу.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти