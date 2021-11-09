Сміємося цього ранку: гуморні жарти для відмінного настрою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 135
Мама, прийшовши в гості, обурено питає свою доньку:
- Ірино, а чому в тебе вже інший хлопець?! Де Андрій?
- Шпалери ми з ним поклеїли, а ось паркет він класти не вміє.
Маленькі хитрощі. Ви краще виспитесь, якщо поставите будильник не на 06:00, а, наприклад, на сходовий майданчик у під’їзді.
Чоловік купив холодильник на день народження дружини, попросив загорнути його повністю в рожевий папір. Привезли до під’їзду, вантажники тягнуть, виходить сусід і питає:
- Що купив?
Чоловіка перемкнуло, відповідає:
– Сабвуфер!
Потрібно було бачити очі сусіда: він за стінкою живе…
Якось до майстерні Пітера Пауля Рубенса прийшов заможний замовник і попросив написати для нього картину із зображенням Марії Магдалини. Рубенс, подумавши, спитав:
- До гріхопадіння чи після?
- Бажано під час.
З жіночого форуму:
– Відправила свого за картоплею, а його збила машина.
- Який жах! І що ж ти тепер робитимеш?
- Та рис, мабуть…