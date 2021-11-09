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Сміємося цього ранку: гуморні жарти для відмінного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сміємося цього ранку: гуморні жарти для відмінного настрою

Смішні анекдоти для посмішки наших читачів цього ранку

Мама, прийшовши в гості, обурено питає свою доньку:

- Ірино, а чому в тебе вже інший хлопець?! Де Андрій?

- Шпалери ми з ним поклеїли, а ось паркет він класти не вміє.

Маленькі хитрощі. Ви краще виспитесь, якщо поставите будильник не на 06:00, а, наприклад, на сходовий майданчик у під’їзді.

Чоловік купив холодильник на день народження дружини, попросив загорнути його повністю в рожевий папір. Привезли до під’їзду, вантажники тягнуть, виходить сусід і питає:

- Що купив?

Чоловіка перемкнуло, відповідає:

– Сабвуфер!

Потрібно було бачити очі сусіда: він за стінкою живе…

Якось до майстерні Пітера Пауля Рубенса прийшов заможний замовник і попросив написати для нього картину із зображенням Марії Магдалини. Рубенс, подумавши, спитав:

- До гріхопадіння чи після?

- Бажано під час.

З жіночого форуму:

– Відправила свого за картоплею, а його збила машина.

- Який жах! І що ж ти тепер робитимеш?

- Та рис, мабуть…

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#Жарти #Гумор #Анекдоти