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Не витрачаємо час на смуток: смішні анекдоти на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Не витрачаємо час на смуток: смішні анекдоти на день Новина оновлена 09 листопада 2021, 11:20

Найсмішніша добірка кумедних жартів спеціально для підняття настрою нашим читачам.

— Коли я був неодруженим, дуже боявся подружнього життя.

- А зараз?

— Тепер переконався, що боявся недаремно.

Не розумію, навіщо вегетаріанці роблять сосиски та котлети із якихось замінників м’яса. Я ж не роблю імітацію салату з фаршу!

Як би вам не хотілося, намагайтеся не чхнути під час сексу. Більшості пар не подобається, коли за ними спостерігають.

Студентський гуртожиток – це місце, де тебе неодмінно навчать готувати 20 страв із макаронів та 40 десертів із майонезу.

Коли чуєш питання дружини "Що б ти без мене робив?", найскладніше — мрійливо не посміхнутися.

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