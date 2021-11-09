Не витрачаємо час на смуток: смішні анекдоти на день
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— Коли я був неодруженим, дуже боявся подружнього життя.
- А зараз?
— Тепер переконався, що боявся недаремно.
Не розумію, навіщо вегетаріанці роблять сосиски та котлети із якихось замінників м’яса. Я ж не роблю імітацію салату з фаршу!
Як би вам не хотілося, намагайтеся не чхнути під час сексу. Більшості пар не подобається, коли за ними спостерігають.
Студентський гуртожиток – це місце, де тебе неодмінно навчать готувати 20 страв із макаронів та 40 десертів із майонезу.
Коли чуєш питання дружини "Що б ти без мене робив?", найскладніше — мрійливо не посміхнутися.