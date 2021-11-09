Розбавте свій вечір яскравими фарбами: жарти, які подарують вам посмішку
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— Я відразу сказав татуювальникові, що я натура тонка, характер мінливий, тому мені потрібно щось особливе. Ми кілька годин перебирали варіанти, обговорювали нюанси, сперечалися.
— Що тобі він набив?
- Морду!
— У якої тварини п’ять ніг?
— У пітбуля, що біжить із дитячого майданчика.
Коли навпроти тебе в автобусі сидить дівчина з п’ятим розміром грудей, починаєш розуміти, яка це принадність, наші розбиті дороги.
Пам’ятаєте, як ми сиділи на заняттях психології, вивчаючи собаку Павлова? Довго сміялися, які дурні собаки.
А потім дзвонив дзвінок, і ми йшли до їдальні.
— Так, молодший синку на місці, старший, е-е, не бачу…
- Тату, я тут!
- Ага, є. Племінник тут, невістка теж. Кухар, покоївка, охоронець.
- Всі?
- Начебто так. Засідання уряду оголошую відкритим!