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Розбавте свій вечір яскравими фарбами: жарти, які подарують вам посмішку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Розбавте свій вечір яскравими фарбами: жарти, які подарують вам посмішку Новина оновлена 09 листопада 2021, 19:40

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви сміятиметеся весь вечір.

— Я відразу сказав татуювальникові, що я натура тонка, характер мінливий, тому мені потрібно щось особливе. Ми кілька годин перебирали варіанти, обговорювали нюанси, сперечалися.

— Що тобі він набив?

- Морду!

— У якої тварини п’ять ніг?

— У пітбуля, що біжить із дитячого майданчика.

Коли навпроти тебе в автобусі сидить дівчина з п’ятим розміром грудей, починаєш розуміти, яка це принадність, наші розбиті дороги.

Пам’ятаєте, як ми сиділи на заняттях психології, вивчаючи собаку Павлова? Довго сміялися, які дурні собаки.

А потім дзвонив дзвінок, і ми йшли до їдальні.

— Так, молодший синку на місці, старший, е-е, не бачу…

- Тату, я тут!

- Ага, є. Племінник тут, невістка теж. Кухар, покоївка, охоронець.

- Всі?

- Начебто так. Засідання уряду оголошую відкритим!

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