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Не втрачайте почуття гумору: порція нових жартів на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Не втрачайте почуття гумору: порція нових жартів на вечір Новина оновлена 10 листопада 2021, 18:56

Смішні анекдоти для гарного настрою на цілий вечір

— А влаштуємо свято молодого вина!

— Петровичу, а давай брага все-таки вистоє певний термін.

— Молодий чоловік, нам пляшечку напівсолодкого.

— А на ваші документи можна поглянути?

— А хіба не видно, що нам уже можна?

— Та хрін вас зрозумієш. Начебто виглядаєте нормально, а потім виявиться, що вам 65+ і вдома треба сидіти.

Білосніжка вранці з бодуна перед дзеркалом:

— Мовчи, я тільки причесатися!

— У дитинстві я ходив займатися оригамі і це стало мені в пригоді.

— Цікаво, та як же?

— У нашій компанії я можу згорнути найкрасивіший косячок…

- Опиши себе.

— Кістки, м’ясо, п’ять літрів крові і веселі очі.

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