Не втрачайте почуття гумору: порція нових жартів на вечір
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— А влаштуємо свято молодого вина!
— Петровичу, а давай брага все-таки вистоє певний термін.
— Молодий чоловік, нам пляшечку напівсолодкого.
— А на ваші документи можна поглянути?
— А хіба не видно, що нам уже можна?
— Та хрін вас зрозумієш. Начебто виглядаєте нормально, а потім виявиться, що вам 65+ і вдома треба сидіти.
Білосніжка вранці з бодуна перед дзеркалом:
— Мовчи, я тільки причесатися!
— У дитинстві я ходив займатися оригамі і це стало мені в пригоді.
— Цікаво, та як же?
— У нашій компанії я можу згорнути найкрасивіший косячок…
- Опиши себе.
— Кістки, м’ясо, п’ять літрів крові і веселі очі.