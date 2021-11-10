Не втрачайте почуття гумору: порція нових жартів на вечір

— Молодий чоловік, нам пляшечку напівсолодкого.

— А на ваші документи можна поглянути?

— А хіба не видно, що нам уже можна?

— Та хрін вас зрозумієш. Начебто виглядаєте нормально, а потім виявиться, що вам 65+ і вдома треба сидіти.