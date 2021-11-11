Веселощів багато не буває: найкращі вечірні анекдоти для відмінного настрою
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- Я уважно подивилася на себе у дзеркало та зрозуміла, що можу виграти на будь-якому конкурсі краси.
- Подивися ще уважніше і зрозумієш, що тобі можна виграти на будь-яких перегонах.
- Я вчора з такою дівчиною познайомився!
- Так?! А як?
- Так, прокидаюся вранці, бачу поряд дівчина гарна лежить. Ну, гадаю, кращого приводу для знайомства не буде…
- Вона змінила номер телефону, заблокувала його у всіх соцмережах, змінила адресу, зробила все, щоб він не зміг її більше знайти…
- А він?
- А він і не шукав.
- Сиджу, підкручую стілець викруткою! Підходить чоловік, відбирає викрутку! Ну, думаю, зараз все сам зробить... Приносить шуруповерт, простягає і каже: "На! Так же легше!".
Усі потопаючі кажуть, що дельфіни штовхали їх до берега. А знаєте чому?
Тому що ті, кого дельфіни штовхали від берега, вже нічого сказати нікому не змогли.