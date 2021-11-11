Рус

Веселощів багато не буває: найкращі вечірні анекдоти для відмінного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
82
Веселощів багато не буває: найкращі вечірні анекдоти для відмінного настрою

Найсмішніші жарти, які зроблять ваш вечір

- Я уважно подивилася на себе у дзеркало та зрозуміла, що можу виграти на будь-якому конкурсі краси.

- Подивися ще уважніше і зрозумієш, що тобі можна виграти на будь-яких перегонах.

- Я вчора з такою дівчиною познайомився!

- Так?! А як?

- Так, прокидаюся вранці, бачу поряд дівчина гарна лежить. Ну, гадаю, кращого приводу для знайомства не буде…

- Вона змінила номер телефону, заблокувала його у всіх соцмережах, змінила адресу, зробила все, щоб він не зміг її більше знайти…

- А він?

- А він і не шукав.

- Сиджу, підкручую стілець викруткою! Підходить чоловік, відбирає викрутку! Ну, думаю, зараз все сам зробить... Приносить шуруповерт, простягає і каже: "На! Так же легше!".

Усі потопаючі кажуть, що дельфіни штовхали їх до берега. А знаєте чому?

Тому що ті, кого дельфіни штовхали від берега, вже нічого сказати нікому не змогли.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти