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Найбільші витівники — британські вчені: найкращі жарти про них

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Найбільші витівники — британські вчені: найкращі жарти про них

Смішні анекдоти про вчених, які завжди щось доводять, з’ясовують і пояснюють

Британські вчені довели, що якщо світло на кухні вмикати та вимикати кожні три секунди, то таргани помруть від виснажливого бігу туди-сюди.

Британські вчені з’ясували, що якщо на Землі зникне їжа, люди зможуть ще близько 3 років харчуватися один одним.

Вегани вимруть першими!

Прочитав, що британські вчені дійшли висновку, що дівчата, які регулярно досягають оргазму, краще навчаються в школі. Мої уявлення про однокласниць-відмінниць рухнули.

В результаті нещодавно проведеного силами британських вчених соціологічного дослідження встановлено, що близько 50% осіб, які перебувають у шлюбі, — чоловіки.

Британські вчені з’ясували, що у ледарів більш активна та розвинена структура мозку, оскільки їм потрібно багато думати, як уникнути роботи. Викусіть, трудоголіки!

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#Сміх #Гумор #Анекдоти