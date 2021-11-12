Найбільші витівники — британські вчені: найкращі жарти про них
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Британські вчені довели, що якщо світло на кухні вмикати та вимикати кожні три секунди, то таргани помруть від виснажливого бігу туди-сюди.
Британські вчені з’ясували, що якщо на Землі зникне їжа, люди зможуть ще близько 3 років харчуватися один одним.
Вегани вимруть першими!
Прочитав, що британські вчені дійшли висновку, що дівчата, які регулярно досягають оргазму, краще навчаються в школі. Мої уявлення про однокласниць-відмінниць рухнули.
В результаті нещодавно проведеного силами британських вчених соціологічного дослідження встановлено, що близько 50% осіб, які перебувають у шлюбі, — чоловіки.
Британські вчені з’ясували, що у ледарів більш активна та розвинена структура мозку, оскільки їм потрібно багато думати, як уникнути роботи. Викусіть, трудоголіки!