Для тих, хто раптово засумував: нові анекдоти, які посміхнуть
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Чоловік та його сусідка зустрічаються з ранку на сходах.
Сусідка:
- Моя собака сьогодні всю ніч вила. Це мабуть до покійника. Як ви вважаєте, хто б це міг бути?
- Ваша собака, якщо сьогодні вночі це повториться!
У будь-якій критичній ситуації завжди знайдеться людина, яка виявить приголомшливе самовладання і присутність духу, крикнувши оточуючим: "Ну що стоїте? Робіть же щось!".
Єврей зустрічає друга і каже:
- Я ось своїй Сарі вирішив зробити подарунок на день народження — подарую їй кольє з перлів!
- Вона в тебе начебто про "Мерседес" мріяла.
- Ну, де ж я їй штучний "Мерседес" візьму?!
- Лікарю, я — дура?
- Ну, ні, травма голови незначна, струсу немає, тільки синець на лобі. Від цього дурнями не стають. А що з вами трапилося, голубонько?
– Богу молилася.
- Ким ви працюєте?
- Я допомагаю людям, які страждають від алкогольної залежності.
- О! Ви психотерапевт!
- Ні. Я продавець у вино-горілчаному відділі.