Для тих, хто раптово засумував: нові анекдоти, які посміхнуть

Чоловік та його сусідка зустрічаються з ранку на сходах.

Сусідка:

- Моя собака сьогодні всю ніч вила. Це мабуть до покійника. Як ви вважаєте, хто б це міг бути?

- Ваша собака, якщо сьогодні вночі це повториться!