Рус

Для тих, хто раптово засумував: нові анекдоти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
518
Для тих, хто раптово засумував: нові анекдоти, які посміхнуть Новина оновлена 12 листопада 2021, 11:20

Смішні анекдоти на день, які піднімуть вам настрій

Чоловік та його сусідка зустрічаються з ранку на сходах.

Сусідка:

- Моя собака сьогодні всю ніч вила. Це мабуть до покійника. Як ви вважаєте, хто б це міг бути?

- Ваша собака, якщо сьогодні вночі це повториться!

У будь-якій критичній ситуації завжди знайдеться людина, яка виявить приголомшливе самовладання і присутність духу, крикнувши оточуючим: "Ну що стоїте? Робіть же щось!".

Єврей зустрічає друга і каже:

- Я ось своїй Сарі вирішив зробити подарунок на день народження — подарую їй кольє з перлів!

- Вона в тебе начебто про "Мерседес" мріяла.

- Ну, де ж я їй штучний "Мерседес" візьму?!

- Лікарю, я — дура?

- Ну, ні, травма голови незначна, струсу немає, тільки синець на лобі. Від цього дурнями не стають. А що з вами трапилося, голубонько?

– Богу молилася.

- Ким ви працюєте?

- Я допомагаю людям, які страждають від алкогольної залежності.

- О! Ви психотерапевт!

- Ні. Я продавець у вино-горілчаному відділі.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти