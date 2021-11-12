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Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів

- Петю, купи своїй дружині машину.

- Не можна їй. Має жіночий автокретинізм. Передню та задню плутає.

- Передачі плутає?

- Ні. Двері.

"У тебе попереду стільки багато прекрасного" — сказав я дівчині з пʼятим розміром, самі знаєте чого.

Якщо вам телефонує менеджер банку і хоче перевірити вашу картку, завжди просіть представитися повністю: ім’я, прізвище, поганяло, стаття, за якою сидить.

- Люба, мені наснилося, що ми з тобою опинились у незнайомому місті, і я тебе втратив. Я так переживав.

- Ну і ти знайшов мене?

- А чого ти взяла, що я тебе шукав?

- Привіт, що там у тебе, як почуваєшся?

- Та нічого, все норм.

- Чим займаєшся?

- Сиджу вдома, в ігри граю.

- Молодець, дуже відповідальна поведінка під час пандемії!

- Якої ще пандемії?

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти