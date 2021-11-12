Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти
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- Петю, купи своїй дружині машину.
- Не можна їй. Має жіночий автокретинізм. Передню та задню плутає.
- Передачі плутає?
- Ні. Двері.
"У тебе попереду стільки багато прекрасного" — сказав я дівчині з пʼятим розміром, самі знаєте чого.
Якщо вам телефонує менеджер банку і хоче перевірити вашу картку, завжди просіть представитися повністю: ім’я, прізвище, поганяло, стаття, за якою сидить.
- Люба, мені наснилося, що ми з тобою опинились у незнайомому місті, і я тебе втратив. Я так переживав.
- Ну і ти знайшов мене?
- А чого ти взяла, що я тебе шукав?
- Привіт, що там у тебе, як почуваєшся?
- Та нічого, все норм.
- Чим займаєшся?
- Сиджу вдома, в ігри граю.
- Молодець, дуже відповідальна поведінка під час пандемії!
- Якої ще пандемії?