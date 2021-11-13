Струнка як бездомна собака: гуморні анекдоти про друзів наших менших не залишать місця смутку
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Судячи з виразів "втомлений як собака", "голодний як собака", "побитий як собака", бути найкращим другом людини зовсім непросто.
- Товаришу поліцейський! Моя дружина вийшла з дому прогулятися позавчора і досі не повернулася.
- Опишіть її, як була одягнена?
- Ну, жінка у сукні. З нею була собака.
- Яка собака?
- Фокстер’єр, висотою 32 сантиметри, праве вушко чорне, на задній лівій лапці — біла плямка, нашийник — чорний, очі — карі.
- У нас чудова собака! Ніхто не може наблизитися до нашої оселі — вона моментально сигналізує!
- Гавкає?
- Ні, ховається під диван...
Знаєте, я у 18 років хотів дівчину, щоб дбати про неї, балувати її, разом грати у щось, любити і щоб вона мене любила у відповідь.
Через кілька років стосунків я зрозумів, що я виявляється хотів не дівчину, а собаку.
- Слухай, сусіде, твоя собака взагалі підпускає до себе людей?
- О, звичайно! Інакше як вона зможе когось покусати?