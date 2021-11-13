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Струнка як бездомна собака: гуморні анекдоти про друзів наших менших не залишать місця смутку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Струнка як бездомна собака: гуморні анекдоти про друзів наших менших не залишать місця смутку

Свіжа добірка прикольних жартів про собак, які зарядять позитивом на цілий день

Судячи з виразів "втомлений як собака", "голодний як собака", "побитий як собака", бути найкращим другом людини зовсім непросто.

- Товаришу поліцейський! Моя дружина вийшла з дому прогулятися позавчора і досі не повернулася.

- Опишіть її, як була одягнена?

- Ну, жінка у сукні. З нею була собака.

- Яка собака?

- Фокстер’єр, висотою 32 сантиметри, праве вушко чорне, на задній лівій лапці — біла плямка, нашийник — чорний, очі — карі.

- У нас чудова собака! Ніхто не може наблизитися до нашої оселі — вона моментально сигналізує!

- Гавкає?

- Ні, ховається під диван...

Знаєте, я у 18 років хотів дівчину, щоб дбати про неї, балувати її, разом грати у щось, любити і щоб вона мене любила у відповідь.

Через кілька років стосунків я зрозумів, що я виявляється хотів не дівчину, а собаку.

- Слухай, сусіде, твоя собака взагалі підпускає до себе людей?

- О, звичайно! Інакше як вона зможе когось покусати?

Теги:
#Собаки #Тварини #Жарти #Гумор #Анекдоти