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Посміхнись на всі 32: добірка кумедних анекдотів, які змусять сміятися до сліз

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Посміхнись на всі 32: добірка кумедних анекдотів, які змусять сміятися до сліз Новина оновлена 13 листопада 2021, 11:06

Смішні жарти, які піднімуть вам настрій на цілий день

Вчора з гостей додому знову дістався на автопілоті… Вранці автопілот заявила, що її дістали п’янки і що вона подає на розлучення…

- Цілечко, уявляєш, сьогодні на сайті знайомств мені один шанувальник запропонував облизати мене всю! Я думаю, що таки погоджусь, гарячу воду відключили надовго.

Прикмета. Якщо ви займаєтеся сексом з майбутнім чоловіком в автомобілі, то з великою ймовірністю все життя житимете по знімних хатах.

- Коли я в парку на лавці бачу вирізані на ній імена закоханих, мені зовсім не здається це милим. Я просто думаю, як багато людей ходить на побачення з ножем…

Чоловіки! Нехай баби на вас кричать. Непроорана баба схильна до депресії.

Зайшов додому, бачиш — твоя сидить мовчки, не полінуйся, висморкайся в фіранку.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти