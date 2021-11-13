Це вам не німецьке кіно: жарти про сантехніків та їхню важку роботу
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Чоловік дзвонить слюсарю-сантехніку:
- Вибачте, що непокою, ви знаєте, у мене щось трапилося з унітазом. Чи не могли б ви, коли вам буде зручно, якщо вам не важко, глянути на нього?
- Добре! Після обіду приносьте.
Розмовляють двоє:
- Ти знаєш, я підозрюю, що моя дружина зраджує мені з садівником: щодня будинок повний нових квітів!
- Мда, а я підозрюю, що моя зраджує мені із сантехніком.
- Що, нові крани з’являються?
- Та ні, просто приходжу я якось додому раніше, а сантехнік з моєю дружиною в ліжку лежить.
- Сантехнік, який обслуговує наш будинок, носить гарний костюм, доглянутий і знаходиться у добрій фізичній формі.
- А як ти з ним познайомився?
- Повернувся із відрядження додому на день раніше і дружина мені його представила.
- Боже, у мене води відійшли.
- Вибачте, а ваш сантехнік може менш емоційно лагодити раковину?
Суботнього осіннього ранку сантехнік Сидоров був знайдений убитим у під’їзді свого будинку. Сусіди стверджують, що бачили його таким уже неодноразово.