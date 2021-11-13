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Це вам не німецьке кіно: жарти про сантехніків та їхню важку роботу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Це вам не німецьке кіно: жарти про сантехніків та їхню важку роботу

Смішні анекдоти про пригоди сантехніків, які посміхнуть

Чоловік дзвонить слюсарю-сантехніку:

- Вибачте, що непокою, ви знаєте, у мене щось трапилося з унітазом. Чи не могли б ви, коли вам буде зручно, якщо вам не важко, глянути на нього?

- Добре! Після обіду приносьте.

Розмовляють двоє:

- Ти знаєш, я підозрюю, що моя дружина зраджує мені з садівником: щодня будинок повний нових квітів!

- Мда, а я підозрюю, що моя зраджує мені із сантехніком.

- Що, нові крани з’являються?

- Та ні, просто приходжу я якось додому раніше, а сантехнік з моєю дружиною в ліжку лежить.

- Сантехнік, який обслуговує наш будинок, носить гарний костюм, доглянутий і знаходиться у добрій фізичній формі.

- А як ти з ним познайомився?

- Повернувся із відрядження додому на день раніше і дружина мені його представила.

- Боже, у мене води відійшли.

- Вибачте, а ваш сантехнік може менш емоційно лагодити раковину?

Суботнього осіннього ранку сантехнік Сидоров був знайдений убитим у під’їзді свого будинку. Сусіди стверджують, що бачили його таким уже неодноразово.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти