Це вам не німецьке кіно: жарти про сантехніків та їхню важку роботу

Розмовляють двоє:

- Ти знаєш, я підозрюю, що моя дружина зраджує мені з садівником: щодня будинок повний нових квітів!

- Мда, а я підозрюю, що моя зраджує мені із сантехніком.

- Що, нові крани з’являються?

- Та ні, просто приходжу я якось додому раніше, а сантехнік з моєю дружиною в ліжку лежить.