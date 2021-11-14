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Прокинулися і відразу посміхнулися: прикольні жарти з самого ранку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Прокинулися і відразу посміхнулися: прикольні жарти з самого ранку

Чергова добірка найсмішніших жартів

Лікар:

- Ну, батечку, розповідайте, як ви чуєте з новим слуховим апаратом?

- Ви знаєте, набагато краще, лікарю. Я вже тричі переписував заповіт!

- Щось наш баран сьогодні сумний якийсь. Може його заріжемо?

- Ну, якщо думаєш, що це його розвеселить...

- Як ви взагалі спите ночами, знаючи, що є люди, які вас ненавидять?

- Про всяк випадок я сплю без трусів, щоб ці люди могли поцілувати мене в дупу.

- Логічно…

Відкрилася нова служба знайомств по телефону:

- Алло, дівчино?

- Так!

- А чи можна з вами познайомитися?

- Звичайно, тільки опишіть себе…

- Я невисокий, товстий, неголений виродок!

- Женько, це що ти?!

Вільна баба:

- Я зараз прийду зі спортзалу та сяду за улюблену книгу, завтра я йду на курси англійської, адже саморозвиток – це супер, а після цього збираюся зустрітися з друзями.

Баба у відносинах:

- Я зараз доварю цей борщ, розвішу білизну і після цього збираюся здохнути.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти