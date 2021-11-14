Прокинулися і відразу посміхнулися: прикольні жарти з самого ранку
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Лікар:
- Ну, батечку, розповідайте, як ви чуєте з новим слуховим апаратом?
- Ви знаєте, набагато краще, лікарю. Я вже тричі переписував заповіт!
- Щось наш баран сьогодні сумний якийсь. Може його заріжемо?
- Ну, якщо думаєш, що це його розвеселить...
- Як ви взагалі спите ночами, знаючи, що є люди, які вас ненавидять?
- Про всяк випадок я сплю без трусів, щоб ці люди могли поцілувати мене в дупу.
- Логічно…
Відкрилася нова служба знайомств по телефону:
- Алло, дівчино?
- Так!
- А чи можна з вами познайомитися?
- Звичайно, тільки опишіть себе…
- Я невисокий, товстий, неголений виродок!
- Женько, це що ти?!
Вільна баба:
- Я зараз прийду зі спортзалу та сяду за улюблену книгу, завтра я йду на курси англійської, адже саморозвиток – це супер, а після цього збираюся зустрітися з друзями.
Баба у відносинах:
- Я зараз доварю цей борщ, розвішу білизну і після цього збираюся здохнути.