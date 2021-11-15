Понеділок — це ще не привід сумувати: веселі анекдоти на ранок
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Нарешті цей день настав.
Все життя я готувався до цього дня. Здійснилося.
Повернувся додому, щоб перевірити, чи вимкнув я праску, а я не вимкнув.
Головна помилка клініки у методиці лікування алкоголізму полягала у тому, що палати були тримісними.
Був час, віддавав батькам свої старі мобільні телефони. Нещодавно вони віддали мені старий апарат для вимірювання тиску.
Поки ти гадаєш, що сам господар своєї долі, невидима рука масонів уже вказала пунктиром, з якого боку тобі відкривати сік.
Останнім часом Семен став ставитися до тещі значно краще: часто приїжджав із квітами, фарбував огорожу.