Понеділок — це ще не привід сумувати: веселі анекдоти на ранок

Як українці змінюють смаки європейців і чи готові ми відмовитися від цукру, що п’ють лікарі окремо від пацієнтів, як великі інвестори взаємодіють з державою та суспільством – проєкту #БізнесТелеграф про це розповів Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків та сталого розвитку «Кока-Кола Беверіджис Україна»