На смуток час не витрачаємо, тільки на веселощі: круті жарти на день

У дитинстві мені нічого просто так не купували: хочеш велосипед — закінчи навчальний рік без трійок, хочеш скейт — перекопай город, хочеш новий телефон — допоможи ремонтувати машину, хочеш новий ігровий диск — допоможи бабусі зробити ремонт. Ось у мене нічого не було.