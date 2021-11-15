На смуток час не витрачаємо, тільки на веселощі: круті жарти на день
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- Зараз, коли я став старшим і згадую всіх, кого я втратив на своєму шляху, я думаю, що, напевно, даремно став екскурсоводом…
У дитинстві мені нічого просто так не купували: хочеш велосипед — закінчи навчальний рік без трійок, хочеш скейт — перекопай город, хочеш новий телефон — допоможи ремонтувати машину, хочеш новий ігровий диск — допоможи бабусі зробити ремонт. Ось у мене нічого не було.
Розмовляють двоє друзів. Один каже іншому:
- Розорили мене ці баби...
- Та в тебе ніколи баб не було, хіба що резинова.
- А ти знаєш, їй теж щоразу то насос новий купи, то благородним газом закачай.
А спонсор мого безсоння — фігня в голові!
Фігня в голові — треба було тоді відповісти по-іншому.
Фінансове становище: взяв в іпотеку місце на цвинтарі…