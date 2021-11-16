Для тих, хто встав не з тієї ноги: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися

Сергій Сивохо – у минулому актор та телеведучий, а також екс-радник секретаря РНБО. Цю посаду він залишив після скандалу з презентацією своєї Національної платформи примирення та єдності. Зараз Сергій Анатолійович знову повернувся до інформпростору, зокрема, просуває свої моделі реінтеграції Донбасу та свій варіант законопроекту про "перехідний період".