Для тих, хто встав не з тієї ноги: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 544
Моя дієта називається «лінь готувати…»
Щоб підвищити мозкову активність, психологи радять усамітнитися та поговорити із самим собою. Мене вистачило на дві хвилини... Сварилися!
Якщо дружина не робить депіляцію під час карантину, це означає, що вона до карантину робила її не для тебе.
Ну знайшла ж дурна час, коли горілку в пляшці водою підмінити! Налив, замахнув чарку — ні запаху, ні смаку. Мало не посивів.
Австралійці вважають зустріч із чорним котом великим успіхом. Тому що кіт — найбезпечніше, що водиться в Австралії.