Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день
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Першими людьми в Раю були Тарас та Галя. А вигнали їх із Раю за те, що вони надкушували всі яблука з дерева пізнання добра і зла.
А змій тут ні до чого. Він сам був від цього в дикому шоці!
А ви знаєте, що під час занять спортом людина видихає втричі більше вуглекислого газу, ніж під час лежання на дивані? Куди дивиться Грета Тумберг? Пропоную в рамках зниження вуглецевого сліду заборонити заняття спортом на міждержавному рівні!
— Моя теща все літо у стриптизі підробляла. Спочатку їй 50 доларів платили, а потім і всі 100 — аби вона не роздягалася ...
ТБ, який розповідає, що Європа замерзає, голодує і задихається від злочинності, і ТБ, який розповідає, що біженці рвуться до Європи до високого рівня життя та безпеки — це один і той же телевізор.
Коли дружина повернулася з пивом, увімкнула футбол і почала роздягатися, чоловік зрозумів, що машину вже не відновити.