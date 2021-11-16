Мудрість приходить із віком, але іноді вік приходить один: смішні анекдоти на вечір
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 42
Діалог у гаражах:
— Як гадаєш, зараз можна купити літню гуму дешевше, ніж навесні?
— Зараз все можна купити дешевше, ніж весною.
Потрапив до лікарні. Дзвоню синові, прошу, щоб він після школи заніс мені ноутбук. Приходить син, заходить до палати зі словами "експрес доставка!", вручає мені ноут, після чого дістає щоденник і каже "розпишіться".
— Лікарю, вона житиме?
- Так.
— Лікарю, це правда?
- Звісно.
— Лікарю, ви впевнені?
— Та перестаньте вже пхати мені гроші, не вбиватиму я вашу тещу!
У лікарів поліклініці тільки два діагнози: "Ну і чого приперся, якщо ходити можеш?" І "А де ж ти, дорогий, раніше був?"
Цікаво, а якщо від мене піде коханий чоловік, за власним бажанням, він має відпрацьовувати 2 тижні?