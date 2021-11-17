Промінь осіннього настрою: нова прикольна добірка анекдотів на вечір
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- Тату, навіщо треба вчитися?
- Щоб здобувати знання, синку.
- А навіщо потрібні знання?
- Щоб ти завжди міг сказати своїй дружині "Заткнися, дурепа. Я і без тебе це знаю".
Заходить Абрам до бару:
- Каву, будь ласка.
Бармен:
- Ваша кава.
- А можна каву на пиво поміняти?
- Будь ласка, ваше пиво.
Випиває пиво та йде на вихід.
- За пиво заплатіть!
- То я за нього каву віддав.
- Тоді за каву!
- Так я не пив вашої кави.
- Тату, а куди ми так пізно йдемо?
- Ми йдемо робити добру справу. На автостоянці машинки за день втомилися, хочуть спати, а розути їх нема кому.
Приходить до лікаря людина:
- Лікарю, у мене язик болить.
- Покажіть... Та де ж ви його так обпалили?
- То я чай гарячий пив.
- То ви б його розбавили.
- Та я так і робив: сьорбну — підлию, сьорбну — підлию.
Поліцейський на вулиці матюком вичитує маленьку дівчинку. Перехожі обурюються:
- Як вам не соромно лаятись матом із дитиною?
- То як же мені не сваритися? Вона півмісяця за мною ходить і просить переспати з її сучкою, бачите, їй потрібен поліцейська собака!