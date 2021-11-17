Промінь осіннього настрою: нова прикольна добірка анекдотів на вечір

Приходить до лікаря людина:

- Лікарю, у мене язик болить.

- Покажіть... Та де ж ви його так обпалили?

- То я чай гарячий пив.

- То ви б його розбавили.

- Та я так і робив: сьорбну — підлию, сьорбну — підлию.