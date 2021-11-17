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Промінь осіннього настрою: нова прикольна добірка анекдотів на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Промінь осіннього настрою: нова прикольна добірка анекдотів на вечір

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивною енергетикою

- Тату, навіщо треба вчитися?

- Щоб здобувати знання, синку.

- А навіщо потрібні знання?

- Щоб ти завжди міг сказати своїй дружині "Заткнися, дурепа. Я і без тебе це знаю".

Заходить Абрам до бару:

- Каву, будь ласка.

Бармен:

- Ваша кава.

- А можна каву на пиво поміняти?

- Будь ласка, ваше пиво.

Випиває пиво та йде на вихід.

- За пиво заплатіть!

- То я за нього каву віддав.

- Тоді за каву!

- Так я не пив вашої кави.

- Тату, а куди ми так пізно йдемо?

- Ми йдемо робити добру справу. На автостоянці машинки за день втомилися, хочуть спати, а розути їх нема кому.

Приходить до лікаря людина:

- Лікарю, у мене язик болить.

- Покажіть... Та де ж ви його так обпалили?

- То я чай гарячий пив.

- То ви б його розбавили.

- Та я так і робив: сьорбну — підлию, сьорбну — підлию.

Поліцейський на вулиці матюком вичитує маленьку дівчинку. Перехожі обурюються:

- Як вам не соромно лаятись матом із дитиною?

- То як же мені не сваритися? Вона півмісяця за мною ходить і просить переспати з її сучкою, бачите, їй потрібен поліцейська собака!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти