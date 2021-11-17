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Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: нові анекдоти для підняття настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: нові анекдоти для підняття настрою

Нехай ваш день буде сповнений позитивної енергетики.

Сядьте на дієту, відмовтеся від алкоголю, перестаньте їсти після шостої вечора, і за два тижні втратите 14 днів веселого життя.

Існує легенда, що у неділю вранці стіни для перфоратора м’якші.

Якщо дружина п’є горілку разом зі своїм чоловіком, вона її не тільки любить, але й поважає.

— Ну і як ти почував себе під час першого парашутного стрибка? — Як птах: лікую та гажу, лікую та гажу.

Маленький хлопчик звик постійно бачити маму у джинсах. І раптом вона одягла сукню. Дитина в шоці:

- Мама! То ти дівчинка, чи що?

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