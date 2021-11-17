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Якщо студент не хоче вчитися, значить погано працює військкомат: смішні анекдоти про студентство

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо студент не хоче вчитися, значить погано працює військкомат: смішні анекдоти про студентство Новина оновлена 17 листопада 2021, 12:36

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів.

Студенту на замітку: якщо замість відвідування лекцій весь час грати в танчики та солдатики, одного разу до тебе прийдуть солдатики та змусять грати з ними у танчики.

Медичний інститут, факультет гінекології. Професор студентам-першокурсникам:

— У кожного має бути кохана дівчина. Домашні завдання без цього ви не зможете зробити.

Два викладачі в їдальні. Один щось ріже ножем і раптом його кидає.

1-й: О, хтось прийде!

2-й: А ніж тупий?

1-й: Тупий.

2-й: Значить, знову студент на перездачу.

Студент із крутих складає іспит, вкладає у зошит п’ятсот доларів і пише: "по 100 баксів за бал" Після іспиту відкриває зошит і бачить триста доларів та напис "Здача".

У студента 2 свята. Це Новий рік та щодня.

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