Якщо студент не хоче вчитися, значить погано працює військкомат: смішні анекдоти про студентство
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Студенту на замітку: якщо замість відвідування лекцій весь час грати в танчики та солдатики, одного разу до тебе прийдуть солдатики та змусять грати з ними у танчики.
Медичний інститут, факультет гінекології. Професор студентам-першокурсникам:
— У кожного має бути кохана дівчина. Домашні завдання без цього ви не зможете зробити.
Два викладачі в їдальні. Один щось ріже ножем і раптом його кидає.
1-й: О, хтось прийде!
2-й: А ніж тупий?
1-й: Тупий.
2-й: Значить, знову студент на перездачу.
Студент із крутих складає іспит, вкладає у зошит п’ятсот доларів і пише: "по 100 баксів за бал" Після іспиту відкриває зошит і бачить триста доларів та напис "Здача".
У студента 2 свята. Це Новий рік та щодня.