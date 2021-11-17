Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку
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На прийомі в лікаря:
— Лікарю, у мене болить все!
— Ну, це ви загнули, батечку: на все у вас грошей не вистачить.
Обід у одеській родині. Мама дає синові шматок пирога.
— Мамо, я хочу два шматочки.
— Ой, Моню, я благаю тебе, не відволікай матусю. Такі візьми ножа і розріж шматок на два.
— Мадам, йдемо до вас чи до мене?
— Чоловіче, а чому ви вважаєте, що я погоджуся?
— А що тут думати, вам за тридцять, і ви на виставці дизельних двигунів.
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