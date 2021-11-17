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Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку Новина оновлена 17 листопада 2021, 17:17

Нехай ваш вечір буде сповнений позитивом з нашими анекдотами.

На прийомі в лікаря:

— Лікарю, у мене болить все!

— Ну, це ви загнули, батечку: на все у вас грошей не вистачить.

Обід у одеській родині. Мама дає синові шматок пирога.

— Мамо, я хочу два шматочки.

— Ой, Моню, я благаю тебе, не відволікай матусю. Такі візьми ножа і розріж шматок на два.

— Мадам, йдемо до вас чи до мене?

— Чоловіче, а чому ви вважаєте, що я погоджуся?

— А що тут думати, вам за тридцять, і ви на виставці дизельних двигунів.

Недосвідчений водій Антон дізнався ще 15 афоризмів на своє ім’я.

Хлопцям на замітку: Шлях до серця дівчини лежить через: "Ти худіше, ніж вона!".

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