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Небагато веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів на ранок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Небагато веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів на ранок

Смішні анекдоти, які піднімуть настрій.

Зараз, коли я став старшим і згадую всіх, кого я втратив на своєму шляху, я думаю, що, напевно, даремно став екскурсоводом.

Сусіди знизу були давно і безнадійно винні Петровичу. Щоб хоч якось погасити гіркоту назавжди втрачених грошей, він відкрив кран і затопив їх рівно на суму заборгованості.

Чоловік у селі купив зебру, тут підходить до нього сусід і каже:

- Вань, дай покататися.

— Бери, акуратно…

Той покатався і каже:

— Так, Ваня, одразу відчувається — іномарка є іномарка!

— Чи було тобі щось після зборів?

- Ага, мама сказала: ще раз так зроблю — відправить мене до бабусі.

— Усього?

- У мене бабуся рік тому померла.

Мила, якщо тобі щось не подобається, скажи прямо, я не здогадаюся, в чому був не правий, якщо ти просто будеш шепотіти щось латиною, спалюючи мою фотографію.

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