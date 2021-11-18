Небагато веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів на ранок
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Зараз, коли я став старшим і згадую всіх, кого я втратив на своєму шляху, я думаю, що, напевно, даремно став екскурсоводом.
Сусіди знизу були давно і безнадійно винні Петровичу. Щоб хоч якось погасити гіркоту назавжди втрачених грошей, він відкрив кран і затопив їх рівно на суму заборгованості.
Чоловік у селі купив зебру, тут підходить до нього сусід і каже:
- Вань, дай покататися.
— Бери, акуратно…
Той покатався і каже:
— Так, Ваня, одразу відчувається — іномарка є іномарка!
— Чи було тобі щось після зборів?
- Ага, мама сказала: ще раз так зроблю — відправить мене до бабусі.
— Усього?
- У мене бабуся рік тому померла.
Мила, якщо тобі щось не подобається, скажи прямо, я не здогадаюся, в чому був не правий, якщо ти просто будеш шепотіти щось латиною, спалюючи мою фотографію.