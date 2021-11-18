Цигаркою не пригостите? Смішні анекдоти про курців, які точно не завдадуть шкоди здоров’ю
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Кинув палити майже 3 місяці тому.
Один із плюсів: загострився нюх. Тепер відрізняю хороший парфум від дешевого, їжа набагато смачніше пахне, виявляється, і таке інше…
Мінус: Доводиться частіше міняти шкарпетки!
На пачках сигарет для жінок замість страшних картинок потрібно клеїти маленьке криве дзеркальце.
Після сексу він обов’язково викурював цигарку. Так потихеньку й кинув.
Кидаю курити. День сьомий... Накричав на хліб за те, що він сильно кришиться.
Якщо ви пашете, як кінь, сядьте, зробіть пару затяжок сигарети…
Нікотин уб’є всередині вас цю худобу!