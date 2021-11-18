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Цигаркою не пригостите? Смішні анекдоти про курців, які точно не завдадуть шкоди здоров’ю

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Цигаркою не пригостите? Смішні анекдоти про курців, які точно не завдадуть шкоди здоров’ю

Щорічно у світі третього четверга листопада відзначається День відмови від куріння. "Телеграф" зібрав найкращі жарти про курців, які піднімуть настрій усім

Кинув палити майже 3 місяці тому.

Один із плюсів: загострився нюх. Тепер відрізняю хороший парфум від дешевого, їжа набагато смачніше пахне, виявляється, і таке інше…

Мінус: Доводиться частіше міняти шкарпетки!

На пачках сигарет для жінок замість страшних картинок потрібно клеїти маленьке криве дзеркальце.

Після сексу він обов’язково викурював цигарку. Так потихеньку й кинув.

Кидаю курити. День сьомий... Накричав на хліб за те, що він сильно кришиться.

Якщо ви пашете, як кінь, сядьте, зробіть пару затяжок сигарети…

Нікотин уб’є всередині вас цю худобу!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти