Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: свіжі жарти на вечір
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- Мамо, а звідки я взявся?
- Лелека тебе, синку, приніс.
Вовчик дивиться на батька і з докором каже:
- Значить мами, сусідки та тітки Зіни тобі мало. Ти ще й з лелеками кохання крутиш?
Абраша довго й уважно дивиться на стару, розповнілу, подурнілу і недоглянуту дружину, і каже:
- Сарочко, я, здається, люблю іншу жінку.
- І хто це?
- У мене є її фотографія.
- Так це ж я у 20 років.
- Ось!
- Ви дійсно хочете розлучитися з дружиною? Ви ж прожили з нею майже двадцять років!
- То ви вважаєте, що я ще мало страждав?!
Малятко, прокинувшись о третій годині ночі, просить:
- Мамочко, ну розкажи якусь казку.
- Зараз прийде наш татко і розповість казочку нам обом.
- Тату, а що таке невдалий жарт?
- Це коли мама каже, що приймає протизаплідні пігулки, а народжуєшся ти!
- Мамо, а що таке невдалий жарт?
- Це коли твій тато каже, що керує компанією, а після твого народження виявляється, що це компанія – собутильників!