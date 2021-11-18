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Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: свіжі жарти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: свіжі жарти на вечір

Найсмішніша добірка анекдотів на вечір

- Мамо, а звідки я взявся?

- Лелека тебе, синку, приніс.

Вовчик дивиться на батька і з докором каже:

- Значить мами, сусідки та тітки Зіни тобі мало. Ти ще й з лелеками кохання крутиш?

Абраша довго й уважно дивиться на стару, розповнілу, подурнілу і недоглянуту дружину, і каже:

- Сарочко, я, здається, люблю іншу жінку.

- І хто це?

- У мене є її фотографія.

- Так це ж я у 20 років.

- Ось!

- Ви дійсно хочете розлучитися з дружиною? Ви ж прожили з нею майже двадцять років!

- То ви вважаєте, що я ще мало страждав?!

Малятко, прокинувшись о третій годині ночі, просить:

- Мамочко, ну розкажи якусь казку.

- Зараз прийде наш татко і розповість казочку нам обом.

- Тату, а що таке невдалий жарт?

- Це коли мама каже, що приймає протизаплідні пігулки, а народжуєшся ти!

- Мамо, а що таке невдалий жарт?

- Це коли твій тато каже, що керує компанією, а після твого народження виявляється, що це компанія – собутильників!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти