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Заряджаємось позитивним настроєм: гуморні жарти на день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Заряджаємось позитивним настроєм: гуморні жарти на день Новина оновлена 19 листопада 2021, 11:52

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів

Начальник в’язниці, оформляючи документи чоловікові, що відбув термін:

- Я маю вибачитися перед вами. З-за моєї помилки ви відсиділи на два дні довше, ніж було передбачено вироком.

- Нічого, можете зарахувати їх наступного разу.

Сьогодні сказав дідові, що я почав займатися спортом і самогон з ним пити більше не буду.

Викреслив із заповіту.

Критик режисеру:

- Учора був на прем’єрі вашої вистави, то всю ніч не зміг заснути…

- Вас так схвилювала постановка?

- Та ні. У театрі виспався.

- Єгоровичу, ти ким працюєш?

- Фізиком-філософом! Спеціалізація – закон збереження матерії.

- Як це?!

- Текстильний склад охороняю!

- По гороскопу я не хочу сьогодні йти на роботу.

- Це ж було вчора.

- У мене стабільний довгостроковий гороскоп.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти