Заряджаємось позитивним настроєм: гуморні жарти на день
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Начальник в’язниці, оформляючи документи чоловікові, що відбув термін:
- Я маю вибачитися перед вами. З-за моєї помилки ви відсиділи на два дні довше, ніж було передбачено вироком.
- Нічого, можете зарахувати їх наступного разу.
Сьогодні сказав дідові, що я почав займатися спортом і самогон з ним пити більше не буду.
Викреслив із заповіту.
Критик режисеру:
- Учора був на прем’єрі вашої вистави, то всю ніч не зміг заснути…
- Вас так схвилювала постановка?
- Та ні. У театрі виспався.
- Єгоровичу, ти ким працюєш?
- Фізиком-філософом! Спеціалізація – закон збереження матерії.
- Як це?!
- Текстильний склад охороняю!
- По гороскопу я не хочу сьогодні йти на роботу.
- Це ж було вчора.
- У мене стабільний довгостроковий гороскоп.