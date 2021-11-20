Не ранок, а суцільний позитив: найкращі жарти, щоб посміятися цього дня
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- Офіціанте, чи можна ще трохи посмажити цих перепелів?
- Хіба вони погано просмажені?
- Я не знаю, але вони їдять мій салат!
Дівчинка у цирку з цікавістю спостерігає за виступом дресованих левів. Радісно звертається до мами:
- Ти помітила, що всі леви – хлопчики?
Мама, приголомшена анатомічними знаннями дочки, цікавиться:
- З чого ти це взяла?
- Ну ти даєш, мамо! Забула, що левиці гриву не носять?
- Щось Васю давно не видно?
- А він сів за книжки.
- Вступати кудись зібрався?
- Та ні, бібліотеку пограбував.
У РАГСі:
- Ви засуджуєтесь до 5 років шлюбу строго режиму! Наречена, виконайте вирок!
Маленька дівчинка ліпить паски в пісочниці. Повз неї проходить жінка.
- Тітонька, скільки часу?
- А чарівне слово сказати?
- А в око совочком?