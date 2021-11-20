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Не ранок, а суцільний позитив: найкращі жарти, щоб посміятися цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Не ранок, а суцільний позитив: найкращі жарти, щоб посміятися цього дня

Позитивна добірка анекдотів підніме настрій

- Офіціанте, чи можна ще трохи посмажити цих перепелів?

- Хіба вони погано просмажені?

- Я не знаю, але вони їдять мій салат!

Дівчинка у цирку з цікавістю спостерігає за виступом дресованих левів. Радісно звертається до мами:

- Ти помітила, що всі леви – хлопчики?

Мама, приголомшена анатомічними знаннями дочки, цікавиться:

- З чого ти це взяла?

- Ну ти даєш, мамо! Забула, що левиці гриву не носять?

- Щось Васю давно не видно?

- А він сів за книжки.

- Вступати кудись зібрався?

- Та ні, бібліотеку пограбував.

У РАГСі:

- Ви засуджуєтесь до 5 років шлюбу строго режиму! Наречена, виконайте вирок!

Маленька дівчинка ліпить паски в пісочниці. Повз неї проходить жінка.

- Тітонька, скільки часу?

- А чарівне слово сказати?

- А в око совочком?

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти