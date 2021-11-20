Не ранок, а суцільний позитив: найкращі жарти, щоб посміятися цього дня

Дівчинка у цирку з цікавістю спостерігає за виступом дресованих левів. Радісно звертається до мами:

- Ти помітила, що всі леви – хлопчики?

Мама, приголомшена анатомічними знаннями дочки, цікавиться:

- З чого ти це взяла?

- Ну ти даєш, мамо! Забула, що левиці гриву не носять?