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Діти - квіти життя. Зірвав букет — подаруй бабусі: анекдоти до Дня дитини

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Діти - квіти життя. Зірвав букет — подаруй бабусі: анекдоти до Дня дитини Новина оновлена 20 листопада 2021, 12:25

Щорічно 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. "Телеграф" зібрав найсмішніші жарти про дітей, які змусять вас сміятися до сліз

- Синку, що ти там зібрався дивитися по телевізору о пів на першу ночі?

- Та якусь передачу про життя тварин.

- Ось паразити, знайшли час дитячі програми показувати! Ну гаразд, дивися. А як називається?

- "Нічні метелики великих міст".

Дід Мороз звертається до маленької дівчинки в дитячому садочку:

- Ну, а ти, люба малече, що хочеш від мене в подарунок?

- А ти що, діду, хіба не отримував від мене е-мейл?

Сьогодні кличу свого восьмирічного сина до комп’ютера, кажу:

- Сину, хочеш, я тобі твою школу з супутника покажу? Ось вона, як на долоні!

Дитина підривається, з цікавістю дивиться, щось прикидає і з надією видає:

- Тату, а тепер удар з супутника можеш завдати?

Мабуть, єдині слова, що передаються з покоління в покоління в кожній родині — це:

- Ось будуть у тебе свої діти, тоді зрозумієш!

У подруги донька в дитячому садку за сніданком цокнулася склянкою кефіру із сусідкою по столу і на запитання:

- Ірочко, що це таке?

З незворушним обличчям відповіла:

- Ольго Федорівно, дайте з подругою нормально поспілкуватися!

Теги:
#Жарти #Гумор #Всесвітній день дитини #Анекдоти