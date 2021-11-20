Діти - квіти життя. Зірвав букет — подаруй бабусі: анекдоти до Дня дитини
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- Синку, що ти там зібрався дивитися по телевізору о пів на першу ночі?
- Та якусь передачу про життя тварин.
- Ось паразити, знайшли час дитячі програми показувати! Ну гаразд, дивися. А як називається?
- "Нічні метелики великих міст".
Дід Мороз звертається до маленької дівчинки в дитячому садочку:
- Ну, а ти, люба малече, що хочеш від мене в подарунок?
- А ти що, діду, хіба не отримував від мене е-мейл?
Сьогодні кличу свого восьмирічного сина до комп’ютера, кажу:
- Сину, хочеш, я тобі твою школу з супутника покажу? Ось вона, як на долоні!
Дитина підривається, з цікавістю дивиться, щось прикидає і з надією видає:
- Тату, а тепер удар з супутника можеш завдати?
Мабуть, єдині слова, що передаються з покоління в покоління в кожній родині — це:
- Ось будуть у тебе свої діти, тоді зрозумієш!
У подруги донька в дитячому садку за сніданком цокнулася склянкою кефіру із сусідкою по столу і на запитання:
- Ірочко, що це таке?
З незворушним обличчям відповіла:
- Ольго Федорівно, дайте з подругою нормально поспілкуватися!