Читаємо, посміхаємося, сміємося: найсмішніші жарти на вечір
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- Білл Гейтс розповідав, що починали вони у гаражах.
- Ха. Ми з пацанами теж починали з гаражів.
- І що?
- Не у всіх мрії здійснюються. Пов’язали, коли ми хату підламали.
Є багато чоловічих захоплень – футбол, рибалка, лазня…
І чим далі від дружини, тим менше все це схоже на футбол, рибалку та лазню…
- Сьогодні нарешті я заробив свої перші гроші як програміст! Я продав свій ноутбук.
- Моя дружина хотіла, щоб я приготував їй сюрприз на день народження. Тож у її день народження я подзвонив їй із Таїланду та привітав із днюхою!
- Люди, та ви задрали обурюватись високими цінами на випивку, за паркування та за обслуговування! Не подобається, не ходіть до мене в гості…