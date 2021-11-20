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Читаємо, посміхаємося, сміємося: найсмішніші жарти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Читаємо, посміхаємося, сміємося: найсмішніші жарти на вечір

Добірка анекдотів, які зроблять ваш вечір веселим

- Білл Гейтс розповідав, що починали вони у гаражах.

- Ха. Ми з пацанами теж починали з гаражів.

- І що?

- Не у всіх мрії здійснюються. Пов’язали, коли ми хату підламали.

Є багато чоловічих захоплень – футбол, рибалка, лазня…

І чим далі від дружини, тим менше все це схоже на футбол, рибалку та лазню…

- Сьогодні нарешті я заробив свої перші гроші як програміст! Я продав свій ноутбук.

- Моя дружина хотіла, щоб я приготував їй сюрприз на день народження. Тож у її день народження я подзвонив їй із Таїланду та привітав із днюхою!

- Люди, та ви задрали обурюватись високими цінами на випивку, за паркування та за обслуговування! Не подобається, не ходіть до мене в гості…

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти